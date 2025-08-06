Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила
Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал престижного турнира WTA 1000 в Монреале, уступив японке Наоми Осаке. После поражения спортсменка столкнулась с волной оскорблений в соцсетях и ответила хейтерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Іnstagram страницу теннисистки.
Свитолина показала волну хейта после вылета с турнира в Монреале: "Я - мама, а не ваша ставка"
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на престижном турнире WTA 1000 в Монреале на стадии четвертьфинала. В матче за выход в полуфинал первая ракетка Украины уступила японской звезде Наоми Осаке с разгромным счетом - 2:6, 2:6.
Поражение украинки вызвало волну негатива в соцсетях. Свитолина обнародовала личные сообщения от пользователей, которые желали ей смерти и оскорбляли ее близких, утверждая, что проиграли деньги на ставках из-за ее поражения.
30-летняя спортсменка не оставила это без ответа. В сторис она опубликовала скриншоты сообщений и обратилась к хейтерам.
"Всем, кто делает ставки: я прежде всего мама, а уже потом спортсменка. То, как вы обращаетесь к женщинам, к матерям - это позор. Если бы ваши мамы увидели ваши сообщения, им было бы стыдно за вас", - написала Свитолина.
Хейт Элины Свитолиной (скриншот: instagram.com elisvitolina)
Напомним, до четвертьфинала Свитолина уверенно прошла несколько раундов. В первом Элина одолела россиянку Камиллу Рахимову. В следующем матче украинка не оставила шансов еще одной представительнице страны-агрессора - Анне Калинской.
В 1/8 финала Свитолина уверенно обыграла американку Аманду Анисимову. Но в четвертьфинале уступила японской звезде Наоми Осаке.
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