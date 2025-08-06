ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила

Среда 06 августа 2025 10:00
UA EN RU
Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал престижного турнира WTA 1000 в Монреале, уступив японке Наоми Осаке. После поражения спортсменка столкнулась с волной оскорблений в соцсетях и ответила хейтерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Іnstagram страницу теннисистки.

Свитолина показала волну хейта после вылета с турнира в Монреале: "Я - мама, а не ваша ставка"

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на престижном турнире WTA 1000 в Монреале на стадии четвертьфинала. В матче за выход в полуфинал первая ракетка Украины уступила японской звезде Наоми Осаке с разгромным счетом - 2:6, 2:6.

Поражение украинки вызвало волну негатива в соцсетях. Свитолина обнародовала личные сообщения от пользователей, которые желали ей смерти и оскорбляли ее близких, утверждая, что проиграли деньги на ставках из-за ее поражения.

30-летняя спортсменка не оставила это без ответа. В сторис она опубликовала скриншоты сообщений и обратилась к хейтерам.

"Всем, кто делает ставки: я прежде всего мама, а уже потом спортсменка. То, как вы обращаетесь к женщинам, к матерям - это позор. Если бы ваши мамы увидели ваши сообщения, им было бы стыдно за вас", - написала Свитолина.

Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила

Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила

Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила

Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила

Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила

Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила

Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила

Хейт Свитолиной после поражения: первая ракетка Украины эмоционально ответила

Хейт Элины Свитолиной (скриншот: instagram.com elisvitolina)

Напомним, до четвертьфинала Свитолина уверенно прошла несколько раундов. В первом Элина одолела россиянку Камиллу Рахимову. В следующем матче украинка не оставила шансов еще одной представительнице страны-агрессора - Анне Калинской.

В 1/8 финала Свитолина уверенно обыграла американку Аманду Анисимову. Но в четвертьфинале уступила японской звезде Наоми Осаке.

Также читайте, как вторая ракетка Украины досрочно завершила соревнования в Монреале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
Новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву, - СМИ
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву, - СМИ
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО