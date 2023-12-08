Хейні – Прогрейс. Чемпіони провели фінальну битву поглядів: відео

Американський боксер Девін Хейні та його співвітчизник Реджіс Прогрейс провели ментальний поєдинок перед виходом у ринг у ніч проти найближчої неділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing .

Бій Хейні – Прогрейс відбудеться 9 грудня в Каліфорнії. У ринг боксери вийдуть у "Чейз-центрі" в Сан-Франциско. У Києві на той час вже буде ранок 10 грудня (не раніше 06:00).

Зіркові боксери відвідали прес-конференцію напередодні поєдинку. Хейні та Прогрейс поспілкувалися з журналістами, попозували для фотокореспондентів і влаштували емоційну битву поглядів. Першим відвернувся претендент на титул WBC у напівсередній вазі.

Заради бою з Прогрейсом Хейні добровільно відмовився від усіх поясів у легкій вазі. Зокрема, його титул WBC забрав Стівенсон, а на інші претендуватимуть українці Берінчик і Ломаченко. Для Прогрейса прийдешній поєдинок буде другим захистом чемпіонського поясу.

Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.