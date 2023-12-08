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Хейни – Прогрейс. Чемпионы провели финальную битву взглядов: видео

Сан-Франциско, Пятница 08 декабря 2023 11:14
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Хейни – Прогрейс. Чемпионы провели финальную битву взглядов: видео Фото: Девин Хейни и Реджис Прогрейс у моста "Золотые ворота" (facebook.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер Дэвин Хейни и его соотечественник Реджис Прогрейс провели ментальный поединок перед выходом в ринг в ночь на ближайшее воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing.

Бой Хейни – Прогрейс состоится 9 декабря в Калифорнии. В ринг боксеры выйдут в "Чейз-центре" в Сан-Франциско. В Киеве к тому времени уже будет утро 10 декабря (не раньше 06:00).

Звездные боксеры посетили пресс-конференцию в преддверии поединка. Хейни и Прогрейс пообщались с журналистами, попозировали для фотокорреспондентов и устроили эмоциональную битву взглядов. Первым отвернулся претендент на титул WBC в полусреднем весе.

Ради боя с Прогрейсом Хейни добровольно отказался от всех поясов в легком весе. В частности, его титул WBC забрал Стивенсон, а на другие будут претендовать украинцы Беринчик и Ломаченко. Для Прогрейса грядущий поединок будет второй защитой чемпионского пояса.

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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