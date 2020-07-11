В Херсонской области за сутки возникло 18 пожаров в экосистемах

Фото: пожар в экосистеме (dsns.gov.ua)

В ГСЧС заявляют, что практически все пожары в экосистемах возникают из-за человеческого фактора

В течение суток, 10 июля, в Херсонской области спасатели 18 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах. Общая площадь тушения составила почти 8 гектаров.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, горели сухостои и мусор на открытых территориях

"10 июля подразделения областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 18 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах. Горели сухостои и мусора на открытых территориях. На таких пожарах пришлось поработать пожарным Скадовского, Горностаевского, Голопристанского, Каланчацкого, Новотроицкого, Белозерского, Великоолександровского, Суворовского, Каховского и Бериславского районов. Общая площадь тушения составила почти 8 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что практически все пожары в экосистемах возникают из-за человеческого фактора.

Напомним, по состоянию на 11 июля в Луганской области локализовали пожар, который тушат с 6 июля, открытого огня в очагах возгорания нет.