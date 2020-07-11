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У Херсонській області за добу виникло 18 пожеж в екосистемах

Херсон, Субота 11 липня 2020 13:39
У Херсонській області за добу виникло 18 пожеж в екосистемах
Фото: пожежа в екосистемі (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У ДСНС заявляють, що практично всі пожежі в екосистемах виникають через людський фактор

Протягом доби, 10 липня, в Херсонській області рятувальники 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Загальна площа гасіння склала майже 8 гектарів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, горіли сухостої та сміття на відкритих територіях

"10 липня підрозділів обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіли сухостійні та сміття на відкритих територіях. На таких пожежах довелося попрацювати пожежникам Скадовського, Горностаївського, Голопристанського, Каланчацького, Новотроїцького, Білозерського, Великоолександрівського, Суворовського, Каховського та Бериславського районів. Загальна площа гасіння склала майже 8 га", - йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначають, що практично всі пожежі в екосистемах виникають через людський фактор.

Нагадаємо, за станом на 11 липня в Луганській області локалізували пожежу, який тушкують з 6 липня, відкритого вогню в осередках спалаху немає.

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