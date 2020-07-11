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Пожары в Луганской области: открытого огня нет, возгорание локализовали

Луганская область, Суббота 11 июля 2020 08:59
Пожары в Луганской области: открытого огня нет, возгорание локализовали
Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Спасатели продолжают работать над ликвидацией пожаров

По состоянию на 11 июля в Луганской области локализовали пожар, который тушат с 6 июля. Открытого огня в очагах возгорания нет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 11 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных очагов", - говорится в сообщении.

Отметим, что к ликвидации пожара привлечены более 1000 человек.

Напомним, в Луганской ВГА ранее спрогнозировали, когда смогут полностью потушить огонь в регионе.

Как писало РБК-Украина, в Луганской области возникли пожары в лесах, а высокая температура воздуха и сильные ветры способствовали быстрому перемещению огня.

Так, из-за пожаров в Луганской области в больницу обратился 71 человек, в результате 5 человек погибли.

Пострадавшие от пожаров получат по 300 тысяч грн каждому, у кого полностью уничтожен дом, по 50 тысяч на ремонт тех домов, которые частично пострадали. Также по 20 тысяч будет отдельно выплачено каждому пострадавшему на личные нужды.

Деньги должны быть выплачены к середине следующей недели.

Также сообщалось, что полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области.

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