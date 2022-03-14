В Херсонской области проведут частичную посевную кампанию, - глава облсовета
Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал о планах местных аграриев провести в регионе посевную кампанию хотя бы частично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Самойленко в эфире телемарафона на канале "Рада".
"Херсонская область - это аграрный край... Я хочу поблагодарить премьер-министра Украины - у нас было общение позавчера и в режиме Zoom с участием депутатов-аграриев, мы пытались выяснить, как у нас будет проходить посевная. Вы сами понимаете, что яровые культуры нужно сеять уже. И нужно посеять в ближайшее время", - отметил он.
Самойленко также рассказал о проблеме нехватки топлива для техники.
"На сегодняшний день если учитывать, что земля подготовлена, но нам нужно топливо и нам нужны гербициды. Посевную кампанию будем пытаться проводить", - сказал глава облсовета.
Он добавил, что правительство ввело для аграриев льготное кредитование. Также во время беседы с властью обсуждали компенсационные факторы.
"Если кто-то не сможет засеяться в запланированном объеме, то государство смогло бы это возместить", - говорит Самойленко.
Ранее президент Украині Владимир Зеленский заявил, что несмотря на войну по всей стране должны готовиться к полноценной посевной кампании. В том числе на тех территории, которые пока контролируют российские войска.
Напомним также, что правительство активизировало посевы в регионах, где нет боевых действий, а также Кабмин утвердил план поддержки аграриев на время посевной.
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