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У Херсонській області проведуть часткову посівну кампанію, - голова облради

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Херсонська область, Понеділок 14 березня 2022 07:06
У Херсонській області проведуть часткову посівну кампанію, - голова облради Фото: посівна кампанія у Херсонській області проводитиметься частково (map.land.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів про плани місцевих аграріїв провести в регіоні посівну кампанію хоча б частково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Самойленка в ефірі телемарафону на каналі "Рада".

"Херсонська область - це аграрний край... Я хочу подякувати прем'єр-міністру України - у нас було спілкування позавчора і в режимі Zoom за участю депутатів-аграріїв, ми намагалися з'ясувати, як у нас буде проходити посівна. Ви самі розумієте, що ярі культури потрібно сіяти вже. І потрібно посіяти найближчим часом", - зазначив він.

Самойленко також розповів про проблему нестачі палива для техніки.

"На сьогодні, якщо враховувати, що земля підготовлена, але нам потрібно паливо і нам потрібні гербіциди. Посівну кампанію будемо намагатися проводити", - сказав голова облради.

Він додав, що уряд запровадив для аграріїв пільгове кредитування. Також під час бесіди з владою обговорювали компенсаційні фактори.

"Якщо хтось не зможе засіятися в запланованому обсязі, то держава змогла б це відшкодувати", - говорить Самойленко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на війну по всій країні повинні готуватися до повноцінної посівної кампанії. У тому числі на тих території, які поки контролюють російські війська.

Нагадаємо також, що уряд активізував посіви в регіонах, де немає бойових дій, а також Кабмін затвердив план підтримки аграріїв на час посівної.

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