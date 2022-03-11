Зеленский призвал готовиться к посевной. И на оккупированных территориях

"На всей нашей земли, чтобы там ни было, мы должны этой весной сделать полноценную посевную кампанию. Конечно, на столько, на сколько это возможно. Все зависит от людей и от ситуации, потому что это про жизнь, жизнь важнее… Я повторяю, когда защищаем свободы, должны быть все как полноценная армия. Делать на своем месте все, чтобы получить результат, на который мы все заслуживаем", - отметил он.