В Херсонской области произошло масштабное ДТП, пострадали шесть детей

"Вчера, 1 июня, около 18:00 поступило сообщение о масштабной ДТП на автодороге "Алешки-Гола Пристань-Скадовск", где произошло столкновение 5-ти автомобилей. Сейчас в больнице с телесными повреждениями находятся взрослая женщина и двое детей. Один ребенок находится в реанимации в бессознательном состоянии ", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, поворачиваясь на лево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti QX-50, который двигался навстречу. В результате между автомобилями произошло столкновение, после чего Infiniti неконтролируемо выехал на встречную полосу движения, где произошло его столкновение с тремя автомобилями.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети.

Отмечается, что наименьшей девочке нет еще и года. Больше всего пострадал 8-летний мальчик, который с травмой головы был помещен в реанимационное отделение детской областной больницы и его 56-летняя бабушка, которую госпитализировали с переломом ключицы. Другие участники ДТП получили незначительные ушибы.

"Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Визуально все водители транспортных средств были трезвы. Однако каждый из них сдал анализы на установление содержания алкоголя в крови", - добавляют в полиции.

Фото: с места происшествия масштабного ДТП в Херсонской области (npu.gov.ua)