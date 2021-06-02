У Херсонській області сталась масштабна ДТП, постраждали шість дітей

"Вчора, 1 червня, близько 18:00 надійшло повідомлення про масштабну ДТП на автодорозі "Олешки-Гола Пристан-Скадовськ", де сталося зіткнення 5-ти автомобілів. Наразі у лікарні з тілесними ушкодженнями перебувають доросла жінка та двоє дітей. Одна дитина знаходиться в реанімації в непритомному стані", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців 71-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Infiniti QX-50, який рухався назустріч. В результаті між авто сталося зіткнення, після чого Infiniti неконтрольовано виїхав на зустрічну смугу руху, де відбулося його зіткнення з трьома автомобілями.

Як повідомили в поліції, в результаті ДТП медична допомога була надана 8 особам, з яких 6 - діти.

Зазначається, що найменшій дівчинці немає ще й року. Найбільше постраждав 8-річний хлопець, який з травмою голови був поміщений в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні та його 56-річна бабуся, яку госпіталізували з переломом ключиці. Інші учасники ДТП отримали незначні забої.

"Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Візуально усі водії транспортних засобів були тверезі. Проте кожен із них здав аналізи на встановлення вмісту алкоголю в крові", - додають у поліції.

Фото: з місця події масштабного ДТП у Херсонській області (npu.gov.ua)