ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепропетровской области в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека

Новина українською →
Суббота 29 мая 2021 11:16
В Днепропетровской области в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека Фото: в Днепропетровской области в ДТП погибли четыре человека dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

ДТП произошло на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" вблизи села Могилев Царичанского района.

Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota RAV4 и специализированного грузового самосвала Ford Cargo 4142D.

В результате ДТП погибли 4 человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля Toyota RAV4): женщины 1992 и 1997 годов рождения и мужчины 1961 и 1984 годов рождения.

Полиция проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что возле населенного пункта Золотоноша (Черкасская область) вечером 23 мая водитель въехал в стационарный пост полиции.

Напомним, под Киевом в ДТП погиб украинский военный. Мерседес на скорости около 100 километров в час ударил в его авто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП
NEWS
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина