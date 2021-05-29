В Днепропетровской области в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека
В Днепропетровской области ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли четыре человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
ДТП произошло на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" вблизи села Могилев Царичанского района.
Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota RAV4 и специализированного грузового самосвала Ford Cargo 4142D.
В результате ДТП погибли 4 человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля Toyota RAV4): женщины 1992 и 1997 годов рождения и мужчины 1961 и 1984 годов рождения.
Полиция проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что возле населенного пункта Золотоноша (Черкасская область) вечером 23 мая водитель въехал в стационарный пост полиции.
Напомним, под Киевом в ДТП погиб украинский военный. Мерседес на скорости около 100 километров в час ударил в его авто.