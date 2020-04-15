В Херсонской области подтвердили три новых случая COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в регионе зафиксирвоано 44 случая заражения

По состоянию на вечер 15 апреля в Херсонской области подтвердили лабораторно три новых случая коронавируса. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, все инфицированные являются жителями города Олешки и имели контакт с ранее установленными больными коронавирусом.

"Это женщина 65-ти лет и ее дочь 30 лет, контактировавших с больным членом семьи; парень 16-ти лет, который тоже имел контакт с ранее выявленным больным.

Все они находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. Чувствуют себя хорошо", - сообщил Гусев.

В Херсонской области всего зафиксировано 44 случая заболевания COVID-19, один человек выздоровел, еще один умер.

Напомним, 10 апреля в Херсонской области полностью на карантин закрыли районный центр Олешки после того, как там были выявлены 6 случаев коронавируса. Также в области было закрыто село Малые Копани.

Кроме того, 15 апреля закрыли село Левые Солонцы Олешковского района. В населенном пункте было подтверждено сразу семь случаев коронавируса в двух семьях - пять и два человека.

Добавим, что в Украине заражены коронавирусом 3764 лица. За последние сутки зафиксировано 392 новых случаев инфицирования и десять смертей от COVID-19.