В Херсонской области закрыли еще один населенный пункт из-за вспышки COVID-19

Фото: перекрытие дороги в село Левые Солонцы (facebook.com/khoda.gov.ua)

В селе Левые Солонцы вчера подтвердили сразу 7 случаев заболевания

В Херсонской области в связи со вспышкой коронавируса закрыли село Левые Солонцы Олешковского района. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что 14 апреля в населенном пункте было подтверждено сразу 7 случаев коронавируса в двух семьях - 5 и 2 человека. Все они ранее контактировали с инфицированным COVID-19.

"Сегодня с 06:00 до 08:00 в населенном пункте были перекрыты все полевые дороги. Оставили только один выезд на автодорогу Р-57, где установлен карантинный пост. Патрульная полиция и ГСЧС проводят температурный скрининг всем, кто заезжает в Левые Солонцы. В населенном пункте ГСЧС уже начала санитарную обработку улиц и общественных мест за счет бюджета города Олешки. Для того чтобы выявить эпидокружении, работать мобильные бригады", - сообщили в ОГА.

Также отмечается, что сегодня будут взяты пробы на коронавирус у лиц, которые контактировали с больными. Они будут переданы для лабораторного тестирования в Херсонский лабораторный центр Минздрава.

Введенные ограничения могут снять лишь после того, как будет получена вся информация о коронавирусе в Левых Солонцах.

Напомним, 10 апреля в Херсонской области полностью на карантин закрыли районный центр Олешки после того, как там были выявлены 6 случаев коронавируса. Также в области было закрыто село Малые Копани.

Отметим, в Херсонской области по состоянию на утро 15 апреля коронавирусом заболел 41 человек. Всего в Украине подтверждено 3764 случая коронавируса.