У Херсонській області підтвердили три нових випадки COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в регіоні зафиксирвоано 44 випадки зараження

За станом на вечір 15 квітня у Херсонській області підтвердили лабораторно три нових випадки коронавірусу. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

За його словами, всі інфіковані є жителями міста Олешки та мали контакт з раніше встановленими хворими коронавірусом.

"Це жінка 65-ти років і її дочка 30 років, які контактували з хворим членом сім'ї; хлопець 16-ти років, який теж мав контакт з раніше виявленим хворим.

Всі вони знаходяться на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. Почувають себе добре", - повідомив Гусєв.

У Херсонській області всього зафіксовано 44 випадки захворювання COVID-19, один чоловік одужав, ще один помер.

Нагадаємо, 10 квітня в Херсонській області повністю на карантин закрили районний центр Олешки після того, як там було виявлено 6 випадків коронавіруса. Також в області було закрито село Малі Копані.

Крім того, 15 квітня закрили село Ліві Солонці Олешківського району. В населеному пункті було підтверджено відразу сім випадків коронавіруса в двох сім'ях - п'ять і дві людини.

Додамо, що в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нових випадків інфікування і десять смертей від COVID-19.