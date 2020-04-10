Еще один населенный пункт в Херсонской области закрывают из-за COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Село Малые Копани будут полностью закрыты

В Херсонской области в связи с распространением коронавируса полностью закрывают село Малые Копани. Об этом сообщили в Херсонской областной государственной администрации.

Сообщается, что на въезде и выезде из населенного пункта будут установлены блок-посты, а также будут перекрыты все дороги.

"Село Малые Копани полностью закрывается. Жителям населенных пунктов рекомендовано находиться дома. Однако при необходимости передвигаться в маске или респираторе, перчатках и не более двух человек", - сообщили в ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что также в Херсонской области закрывают на выходные районный центр Олешки. В частности, в город будут пропускать лишь местных жителей, на выезд не будут пропускать никого.

В настоящее время известно о 6 подтвержденных случаев коронавируса в Олешках. Всего в Херсонской области, по состоянию на утро 10 апреля, зарегистрировано 27 заражений COVID-19.

Всего в Украине по последним данным Министерства здравоохранения лабораторно подтверждено 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев. 61 украинец выздоровел, повторное тестирование на коронавирус показало отрицательные результаты.