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В Херсонской области оккупанты угрожают закрыть торговые точки без ценников в рублях

Фото: в Херсонской области оккупанты угрожают закрыть торговые точки без ценников в рублях (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты устраивают массовые проверки торговых точек во временно оккупированной Херсонской области и грозятся закрыть их в случае отсутствия ценников в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонского областного совета Юрия Соболевского в Facebook.

Он отметил, что большое количество предпринимателей, несмотря на колоссальное давление со стороны россиян, продолжают игнорировать требования оккупационных властей по ведению расчетов в рублях.

"Гривна продолжает героическое сопротивление рублю, и имеет успехи. Орков это бесит, поэтому по всей временно оккупированной территории они устраивают проверки, угрожая закрыть торговые точки, где нет ценников в рублях", - написал Соболевский.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщал, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, потому что это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые оккупанты могут использовать как оборонительные траншеи.

Ранее сообщалось, что украинские военные освободили 13 населенных пунктов на юге.

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Херсонская область