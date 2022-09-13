В Херсонской области оккупанты угрожают закрыть торговые точки без ценников в рублях

Российские оккупанты устраивают массовые проверки торговых точек во временно оккупированной Херсонской области и грозятся закрыть их в случае отсутствия ценников в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонского областного совета Юрия Соболевского в Facebook .

Он отметил, что большое количество предпринимателей, несмотря на колоссальное давление со стороны россиян, продолжают игнорировать требования оккупационных властей по ведению расчетов в рублях.

"Гривна продолжает героическое сопротивление рублю, и имеет успехи. Орков это бесит, поэтому по всей временно оккупированной территории они устраивают проверки, угрожая закрыть торговые точки, где нет ценников в рублях", - написал Соболевский.