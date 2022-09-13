У Херсонській області окупанти погрожують закрити торгові точки без цінників у рублях

Російські окупанти влаштовують масові перевірки торгових точок у тимчасово окупованій Херсонській області та погрожують закрити їх за відсутності цінників у рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської обласної ради Юрія Соболевського у Facebook .

"Гривня продовжує героїчний опір рублю, і має успіхи. Орків це бісить, тому по всій тимчасово окупованій території вони влаштовують перевірки, погрожуючи закрити торгові точки, де немає цінників у рублях", - написав Соболевський.

Він зазначив, що велика кількість підприємців, незважаючи на колосальний тиск з боку росіян, продовжують ігнорувати вимоги окупаційної влади щодо ведення розрахунків у рублях.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, тому що це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які окупанти можуть використовувати як оборонні траншеї.

Раніше повідомлялося, що українські військові звільнили 13 населених пунктів на півдні.

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