В Херсонской области оккупанты столкнулись со сложностями: в разведке раскрыли подробности

Подразделения оккупантов в Херсонской области столкнулись с серьезными сложностями из-за дефицита питьевой воды. Ряд из них получил приказ бежать через Днепр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Подразделения оккупантов, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, из-за сложностей с логистикой, столкнулись с дефицитом пищи и питьевой воды.

"В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ, расположенное неподалеку от Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами", - добавляет пресс-служба.

Горожане отказывают помогать оккупантам продовольствием даже под принуждением, из-за чего россияне ночью пополняют запасы благодаря угнанному гражданскому автотранспорту.

"Ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства - моторные лодки, угнанные в окрестных селах", - пишет разведка.

Также вблизи места паромной переправы через Днепр были зафиксированы безоружные оккупанты по 10-20 человек. Оказалось, что после отказа воевать командиры подразделений изъяли у них оружие и отпустили "на свободные хлеба".

"Пока они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", - отмечает пресс-служба.