В Херсонской области оккупанты столкнулись со сложностями: в разведке раскрыли подробности
Подразделения оккупантов в Херсонской области столкнулись с серьезными сложностями из-за дефицита питьевой воды. Ряд из них получил приказ бежать через Днепр.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Подразделения оккупантов, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, из-за сложностей с логистикой, столкнулись с дефицитом пищи и питьевой воды.
"В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ, расположенное неподалеку от Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами", - добавляет пресс-служба.
Горожане отказывают помогать оккупантам продовольствием даже под принуждением, из-за чего россияне ночью пополняют запасы благодаря угнанному гражданскому автотранспорту.
"Ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства - моторные лодки, угнанные в окрестных селах", - пишет разведка.
Также вблизи места паромной переправы через Днепр были зафиксированы безоружные оккупанты по 10-20 человек. Оказалось, что после отказа воевать командиры подразделений изъяли у них оружие и отпустили "на свободные хлеба".
"Пока они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", - отмечает пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что разведка раскрыла подробности подготовки к недавнему контрнаступлению наших воинов.
Между тем, россияне продолжают принудительную "мобилизацию" на Донбассе, из-за чего в Горловке почти не осталось мужчин.
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