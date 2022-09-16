В Херсонській області окупанти зіткнулися зі складнощами: в розвідці розкрили подробиці
Підрозділи окупантів у Херсонській області зіткнулися з серйозними складнощами через дефіцит питної води. Низка з них отримала наказ тікати через Дніпро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Підрозділи окупантів, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, через складнощі з логістикою, зіткнулися з дефіцитом їжі та питної води.
"Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами", - додає пресслужба.
Містяни відмовляють допомагати окупантам продовольством навіть під примусом, через що росіяни вночі поповнюють запаси завдяки викраденому цивільному автотранспорту.
"Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби - моторні човни, викрадені у навколишніх селах", - пише розвідка.
Також поблизу місця паромної переправи через Дніпро були зафіксовані беззбройні окупанти по 10-20 чоловік. Виявилось, що після відмови воювати, командири підрозділів вилучили у них зброю та відпустили "на вільні хліба".
"Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", - відзначає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідка розкрила подробиці підготовки до нещодавнього контрнаступу наших воїнів.
Тим часом росіяни продовжують примусову "мобілізацію" на Донбасі, через що у Горлівці майже не залишилось чоловіків.
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