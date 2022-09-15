В оккупированной Горловке почти не осталось мужчин из-за "мобилизации", - разведка

Российские оккупанты массово забирают жителей Донбасса на войну против Украины. В Горловке из-за "мобилизации" почти не осталось мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, оккупантам приказали "мобилизовать" в Горловке 6 тысяч местных жителей. В городе проводят розыски мужчин, а в общественных местах, магазинах, ТЦ, АЗС и на Центральном рынке продолжаются облавы.

Однако захватчики не могут выполнить "план", поскольку многих уже забрали на фронт, а некоторые сбежали из города.

"Эти меры существенно увеличивают социальное напряжение - на сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и старики", - говорится в сообщении.

Ранее мужчин из Горловки "мобилизовали" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск. С 11 сентября они не выходят на связь. Известно, что перед этим они находились в Херсонской области, но отказались участвовать в боевых действиях. Российские командиры угрожали, что отправят их не передовую без оружия.