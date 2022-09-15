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Знали о слабом месте врага. В разведке рассказали об организации контрнаступления ВСУ

Новина українською →
Четверг 15 сентября 2022 15:13
Знали о слабом месте врага. В разведке рассказали об организации контрнаступления ВСУ Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина заранее знала о слабом месте у российских оккупантов. Уже в июне было очевидным, что наступление на Балаклейском направлении возможно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР Мо Украины Вадима Скибицкого в интервью для "Kyiv Post".

Разведка осуществила все необходимое для разоблачения планов, а также намерений России для дальнейшего продвижения оккупантов по линии фронта.

"Мы понимали, что рано или поздно нужно будет проводить контрнаступательные действия и на Харьковском направлении. Прежде всего из-за угрозы Харькову, которая, кстати, до сих пор сохраняется", - заявил Вадим Скибицкий.

Как отметил представитель разведки, Украине было важно остановить темпы наступления оккупантов на Донецком направлении. Для этого были приняты все необходимые меры, после чего командование России перебросило войска на юг, что создало условия для наступления наших воинов на Херсонском и Харьковском направлениях и позволило развить этот успех.

"Еще весной было понятно, что слабое место России - это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить общие успехи вооруженных сил Украины. Нашей главной целью является деоккупация всех захваченных территорий", - отметил Скибицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Минобороны Украины, в рамках контрнаступления ВСУ, наши воины освободили около 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области.

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