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В Херсонской области мужчина корректировал вражеские обстрелы и собирал информацию о ВСУ

В Херсонской области задержали предателя (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области правоохранители задержали мужчину, который способствовал врагу и корректировал обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, со дня вторжения страны-агрессора в Украину, житель Херсонской области перешел на сторону врага.

В частности, сотрудничая с представителями иностранной спецслужбы и вооруженных сил РФ, он осуществляет корректировку огня, устанавливает численность и вооружение подразделений Вооруженных Сил Украины. Вероятно, противник использовал такую информацию во время обстрелов на территории Станиславской территориальной общины.

Начато досудебное расследование по факту совершения государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Луганской области задержали мужчину, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи.

Также мы писали, что в Мариуполе депутаты из ОПЗЖ корректировали огонь оккупантов и способствовали созданию гумкатастрофы.

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