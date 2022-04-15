В Луганской области задержали мужчину, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи
Полицейские в Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов. Предателем оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Луганской области.
Сообщается, что он направил снаряды оккупантов в центр гуманитарной помощи, который был расположен в Ледовом дворце спорта.
Предатель передавал информацию через чат в сети Telegram, где отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов.
Также на карте он не просто обозначал место расположения подразделений обороны Украины, а и даже обозначал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК "Коллаборационная деятельность". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
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