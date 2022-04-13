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В Мариуполе депутаты из ОПЗЖ корректировали огонь оккупантов и способствовали созданию гумкатастрофы

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Мариуполь, Среда 13 апреля 2022 11:29
В Мариуполе депутаты из ОПЗЖ корректировали огонь оккупантов и способствовали созданию гумкатастрофы Фото: в Мариуполе депутаты из ОПЗЖ корректировали огонь оккупантов и способствовали созданию гумкатастрофы (zagittya)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе члены партии ОПЗЖ перешли на сторону российских оккупационных войск. Они помогали создать гуманитарную катастрофу и корректировали вражеский огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Петицию на конфискацию имущества коллаборационистов можно подписать по ссылке.

"Конфисковать имущество коллаборационистов и политиков из опзж/партии шария в пользу жертв российской агрессии. Такую петицию на сайте Верховной рады Украины зарегистрировал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Именно предатели из опзж предоставили оккупантам информацию о критической инфраструктуре Мариуполя и местонахождении складов с продовольствием. Они фактически корректировали вражеский огонь и помогли создать гуманитарную катастрофу", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский сообщил о задержании пророссийского политика и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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