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У Херсонській області чоловік коригував ворожі обстріли та збирав інформацію про ЗСУ

У Херсонській області затримали зрадника (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області правоохоронці затримали чоловіка, який сприяв ворогу та коригував обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, з дня вторгнення країни-агресора в Україну, мешканець Херсонської області перейшов на бік ворога.

Зокрема, співпрацюючи з представниками іноземної спецслужби та збройних сил РФ, він здійснює коригування ворожого вогню, встановлює чисельність та озброєння підрозділів Збройних Сил України. Ймовірно противник використовував таку інформацію під час обстрілів на території Станіславської територіальної громади.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області затримали чоловіка, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги.

Також ми писали, що у Маріуполі депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантів та сприяли створенню гумкатастрофи.

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