В Херсонской области на мине подорвался автомобиль: есть погибшая

В селе Геройское в Херсонской области автомобиль подорвался на мине. Один человек погиб, еще один - получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чулаковской общины Александра Мусиенко.
Из-за подрыва на мине погибла учитель начальных классов Геройского лицея Ольга Шевченко. Ее сын Тарас получил значительные травмы и ожоги тела.
Напомним, сегодня в Сумской области на мине подорвался комбайн. Из-за этого водитель получил ранения.
Вчера на пляже в Затоке группа людей подорвалась на мине. Три человека погибли, двое - получили ранения.