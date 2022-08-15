UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области на мине подорвался автомобиль: есть погибшая

Фото: в Херсонской области на мине подорвался автомобиль (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Геройское в Херсонской области автомобиль подорвался на мине. Один человек погиб, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чулаковской общины Александра Мусиенко.

Из-за подрыва на мине погибла учитель начальных классов Геройского лицея Ольга Шевченко. Ее сын Тарас получил значительные травмы и ожоги тела.

Напомним, сегодня в Сумской области на мине подорвался комбайн. Из-за этого водитель получил ранения.

Вчера на пляже в Затоке группа людей подорвалась на мине. Три человека погибли, двое - получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область