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В Херсонській області на міні підірвався автомобіль: є загибла

Фото: в Херсонській області на міні підірвався автомобіль (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Геройське, що в Херсонській області, автомобіль підірвався на міні. Одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чулаківської громади Олександра Мусієнка.

Через підрив на міні загинула вчитель початкових класів Геройського ліцею Ольга Шевченко. Її син Тарас отримав значні травми та опіки тіла.

Нагадаємо, сьогодні у Сумській області на міні підірвався комбайн. Через це водій отримав поранення.

Вчора на пляжі в Затоці група людей підірвалася на міні. Троє людей загинуло, двоє - зазнали поранень.

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Херсонская область