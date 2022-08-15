Фото: в Сумской области комбайн подорвался на мине (t.me/Zhyvytskyy)

В Сумской области в поле на мине подорвался комбайн. В результате происшествия водитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.