В Сумской области комбайн подорвался на мине
Фото: в Сумской области комбайн подорвался на мине (t.me/Zhyvytskyy)
В Сумской области в поле на мине подорвался комбайн. В результате происшествия водитель получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, инцидент произошел на поле возле села Грабовское Краснопольской громады.
Живицкий сообщил, что аграрий находится в больнице.
"Обстоятельства и детали происшествия выясняются", - добавил он.
Фото: в Сумской области комбайн подорвался на мине (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, ранее в Харьковской области во время работы в поле подорвался комбайн.
Кроме того, на мине подорвался комбайнер в Днепропетровской области.