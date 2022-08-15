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В Сумской области комбайн подорвался на мине

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Сумская область, Понедельник 15 августа 2022 14:55
В Сумской области комбайн подорвался на мине Фото: в Сумской области комбайн подорвался на мине (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Валерия Полищук

В Сумской области в поле на мине подорвался комбайн. В результате происшествия водитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, инцидент произошел на поле возле села Грабовское Краснопольской громады.

Живицкий сообщил, что аграрий находится в больнице.

"Обстоятельства и детали происшествия выясняются", - добавил он.

Фото: в Сумской области комбайн подорвался на мине (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, ранее в Харьковской области во время работы в поле подорвался комбайн.

Кроме того, на мине подорвался комбайнер в Днепропетровской области.

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