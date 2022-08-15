Взрыв мины на базе отдыха в Затоке: число погибших возросло
Фото: число погибших возросло в результате взрыва мины в заливе (Getty Images)
Число жертв в результате взрыва мины на пляже в Затоке Одесской области возросло.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Количество жертв трагедии в заливе увеличилось. Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице", - пишет Братчук.
Отметим, что вчера, 14 августа, в Заливе, что в Одесской области, подорвалась группа людей.
Через некоторое время ОК "Юг" сообщили о двух погибших и еще одном раненом.
По предварительным данным, группа мужчин устроила отдых с купанием на одном из пляжей, пренебрегая предупредительными знаками.
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