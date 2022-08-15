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В Херсонской области на мине подорвался автомобиль: есть погибшая

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Херсонская область, Понедельник 15 августа 2022 16:52
В Херсонской области на мине подорвался автомобиль: есть погибшая Фото: в Херсонской области на мине подорвался автомобиль (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Геройское в Херсонской области автомобиль подорвался на мине. Один человек погиб, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чулаковской общины Александра Мусиенко.

Из-за подрыва на мине погибла учитель начальных классов Геройского лицея Ольга Шевченко. Ее сын Тарас получил значительные травмы и ожоги тела.

Напомним, сегодня в Сумской области на мине подорвался комбайн. Из-за этого водитель получил ранения.

Вчера на пляже в Затоке группа людей подорвалась на мине. Три человека погибли, двое - получили ранения.

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