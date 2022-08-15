В Херсонской области на мине подорвался автомобиль: есть погибшая

Фото: в Херсонской области на мине подорвался автомобиль (pixabay.com)

В селе Геройское в Херсонской области автомобиль подорвался на мине. Один человек погиб, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чулаковской общины Александра Мусиенко.