В Херсонській області на міні підірвався автомобіль: є загибла

Фото: в Херсонській області на міні підірвався автомобіль (pixabay.com)

У селі Геройське, що в Херсонській області, автомобіль підірвався на міні. Одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чулаківської громади Олександра Мусієнка.