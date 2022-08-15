В Херсонській області на міні підірвався автомобіль: є загибла
Фото: в Херсонській області на міні підірвався автомобіль (pixabay.com)
У селі Геройське, що в Херсонській області, автомобіль підірвався на міні. Одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чулаківської громади Олександра Мусієнка.
Через підрив на міні загинула вчитель початкових класів Геройського ліцею Ольга Шевченко. Її син Тарас отримав значні травми та опіки тіла.
Нагадаємо, сьогодні у Сумській області на міні підірвався комбайн. Через це водій отримав поранення.
Вчора на пляжі в Затоці група людей підірвалася на міні. Троє людей загинуло, двоє - зазнали поранень.