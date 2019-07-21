Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Не поступили вовремя бюллетени с учетом избирателей, которые изменили место регистрации

В Херсонской области курортникам и военным может не хватить бюллетеней из-за значительного количества отдыхающих на Арабатской Стрелке, которые изменили место голосования на выборах в Раду. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Как отмечается, не поступили вовремя бюллетени с учетом избирателей, которые изменили место регистрации и отдыхают на Арабатской Стрелке на Азовском море, а также с учетом одной из воинских частей в ОИО №185.

"Так, в селе Стрелково прибавилось 500 избирателей - голосовать здесь должны 1786 человек, бюллетеней получили 1286. Всего в Херсонской области на выборах в ВРУ временно изменили место голосования почти 9200 граждан, что на 3 000 больше, чем на выборах президента", - говорится в сообщении.

Напомним, свыше 230 тысяч украинских граждан сменили место голосования перед внеочередными выборами в Верховную раду. Наибольшее количество граждан сменили место голосования в Донецкой области (29 774 человек) и в Киеве (26 854 человека). Меньше всего - в Черновицкой области (1 819 человек).

Отметим, что сейчас в Украине проходят выборы в Раду. "Опора" уже сообщила о первых нарушениях в день выборов. В частности, две комиссии в Кривом Роге начали утренние заседания раньше установленного срока. В 29 избирательном округе члены комиссии не приняли присягу перед началом работы.