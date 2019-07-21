ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Херсонской области курортникам и военным может не хватить бюллетеней

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 10:30
В Херсонской области курортникам и военным может не хватить бюллетеней
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Не поступили вовремя бюллетени с учетом избирателей, которые изменили место регистрации

В Херсонской области курортникам и военным может не хватить бюллетеней из-за значительного количества отдыхающих на Арабатской Стрелке, которые изменили место голосования на выборах в Раду. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Как отмечается, не поступили вовремя бюллетени с учетом избирателей, которые изменили место регистрации и отдыхают на Арабатской Стрелке на Азовском море, а также с учетом одной из воинских частей в ОИО №185.

"Так, в селе Стрелково прибавилось 500 избирателей - голосовать здесь должны 1786 человек, бюллетеней получили 1286. Всего в Херсонской области на выборах в ВРУ временно изменили место голосования почти 9200 граждан, что на 3 000 больше, чем на выборах президента", - говорится в сообщении.

В Херсонской области курортникам и военным может не хватить бюллетеней

Напомним, свыше 230 тысяч украинских граждан сменили место голосования перед внеочередными выборами в Верховную раду. Наибольшее количество граждан сменили место голосования в Донецкой области (29 774 человек) и в Киеве (26 854 человека). Меньше всего - в Черновицкой области (1 819 человек).

Отметим, что сейчас в Украине проходят выборы в Раду. "Опора" уже сообщила о первых нарушениях в день выборов. В частности, две комиссии в Кривом Роге начали утренние заседания раньше установленного срока. В 29 избирательном округе члены комиссии не приняли присягу перед началом работы.

Нарушения на выборах в Раду 2019: все подробности Выборы в Раду: как проходит голосование
Новости Украины Порошенко Зеленский парламентские выборывыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь