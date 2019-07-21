Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Не надійшли вчасно бюлетені із врахуванням виборців, які змінили місце реєстрації

У Херсонській області курортникам та військовим може не вистачити бюлетенів через значну кількість відпочиваючих на Арабатській Стрілці, які змінили місце голосування на виборах в Раду. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України.

Як зазначається, не надійшли вчасно бюлетені із врахуванням виборців, які змінили місце реєстрації і відпочивають на Арабатській Стрілці на Азовському морі, а також із врахуванням однієї з військових частин в ОВО №185.

"Так, у селі Стрілкове додалося 500 виборців - голосувати тут мають 1786 чоловік, бюлетенів отримали 1286. Всього у Херсонській області на виборах до ВРУ тимчасово змінили місце голосування майже 9200 громадян, що на 3 000 більше, ніж на вибори президента", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, понад 230 тисяч українських громадян змінили місце голосування перед позачерговими виборами до Верховної ради. Найбільша кількість громадян змінили місце голосування в Донецькій області (29 774 особи) і в Києві (26 854 особи). Найменше - у Чернівецькій області (1 819 осіб).

Зазначимо, що наразі в Україні проходять вибори в Раду. "Опора" вже повідомила про перші порушення в день виборів. Зокрема, дві комісії в Кривому Розі розпочали ранкові засідання раніше встановленого строку. В 29 виборчому окрузі члени комісії не прийняли присягу перед початком роботи.