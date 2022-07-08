ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсонской области горит склад оккупантов на территории завода, - ОВА

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 15:48
В Херсонской области горит склад оккупантов на территории завода, - ОВА Фото: в Херсонской области горит склад оккупантов на территории завода (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киселевке Херсонской области, по предварительной информации, возник пожар. Там предположительно находился склад оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя.

"По предварительной информации, горит завод "Полимер" в Киселевке, в котором предположительно находился склад российских военных", - пишет Хлань.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Как позже выяснилось, в городе были уничтожены склады российских военных. Пока неизвестно кто именно их взорвал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Херсонская область
NEWS
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал