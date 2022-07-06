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В Херсоне уничтожены склады оккупантов, - ОВА

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Херсон, Среда 06 июля 2022 16:04
В Херсоне уничтожены склады оккупантов, - ОВА Фото: в Херсоне уничтожены склады оккупантов (скриншот с видео t.me/suspilnekherson)
Автор: Иван Носальский

В Херсоне склады российских военных были уничтожены. Пока неизвестно, кто их взорвал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя.

"В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов", - написал Хлань.

Также он добавил, что подробности уничтожения складов опубликуют позже.

При этом в местных Telegram-каналах публикуют видео, на котором заметен сильный пожар.

Напомним, сегодня, 6 июля, во временно оккупированном Херсоне прозвучали взрывы. Они прогремели в районе железнодорожного вокзала.

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