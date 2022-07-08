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В Херсонській області горить склад окупантів на території заводу, - ОВА

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П'ятниця 08 липня 2022 15:48
В Херсонській області горить склад окупантів на території заводу, - ОВА Фото: в Херсонській області горить склад окупантів на території заводу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Киселівці Херсонської області, за попередньою інформацією, виникла пожежа. Там імовірно знаходився склад окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя.

"За попередньою інформацією, горить завод "Полімер" у Киселівці, в якому ймовірно знаходився склад російських воєнних", - пише Хлань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Як пізніше з'ясувалося, в місті були знищені склади російських військових. Наразі невідомо хто саме їх підірвав.

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Україна Херсонская область
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