В Херсонській області горить склад окупантів на території заводу, - ОВА

В Киселівці Херсонської області, за попередньою інформацією, виникла пожежа. Там імовірно знаходився склад окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя .

"За попередньою інформацією, горить завод "Полімер" у Киселівці, в якому ймовірно знаходився склад російських воєнних", - пише Хлань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Як пізніше з'ясувалося, в місті були знищені склади російських військових. Наразі невідомо хто саме їх підірвав.

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