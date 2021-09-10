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В Херсонской области ежедневно вакцинируют до 500 педагогов, к "желтой" зоне готовы 168 школ

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Херсонская область, Пятница 10 сентября 2021 14:01
В Херсонской области ежедневно вакцинируют до 500 педагогов, к "желтой" зоне готовы 168 школ Фото: в Херсонской области готовы к усилению карантина 168 школ (GettyImages)
Автор: Владислав Красинский

В Херсонской области вакцинировано 80% персонала в 168 школах. Ежедневно в регионе вакцинируют от коронавируса до 500 педагогов.

Об этом сообщили в Управлении образования и науки Херсонской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.

В Херсонской области вакцинировались от коронавируса 33 738 педагогов (1 дозу получили 18 258 человек, а 2 дозы - 15 480).

В настоящее время ежедневно вакцинируют от 400 до 500 работников сферы образования, сообщили в ОГА.

Количество общеобразовательных учебных заведений, в которых вакцинировано 80% персонала, составляет 168.

Отметим, в "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели.

Напомним, в Киевской области смогут работать 180 школ после усиления карантина.

Кроме того, в Ровенской области при усилении карантина будут работать 35 школ, в Донецкой - 215.

Кроме того, в Волынской области при усилении карантина сможет работать только 21 школа.

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