В Херсонской области ежедневно вакцинируют до 500 педагогов, к "желтой" зоне готовы 168 школ
В Херсонской области вакцинировано 80% персонала в 168 школах. Ежедневно в регионе вакцинируют от коронавируса до 500 педагогов.
Об этом сообщили в Управлении образования и науки Херсонской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.
В Херсонской области вакцинировались от коронавируса 33 738 педагогов (1 дозу получили 18 258 человек, а 2 дозы - 15 480).
В настоящее время ежедневно вакцинируют от 400 до 500 работников сферы образования, сообщили в ОГА.
Количество общеобразовательных учебных заведений, в которых вакцинировано 80% персонала, составляет 168.
Отметим, в "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.
Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели.