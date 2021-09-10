В Киевской области смогут работать 180 школ после усиления карантина
Фото: в Киевской области провакцинировано 80% персонала в 230 учебных заведениях (GettyImages)
В Киевской области после усиления карантина смогут работать в обычном режиме 180 школ. Это из 625 учреждений общего среднего образования в области.
Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.
В Киевской области среди педагогов сделали 56 647 прививок от коронавируса (1 дозу получили 5325 работников, 2 дозы - 25 661 работника).
В 230 учреждениях процент работников, прошедших полный курс вакцинации, составляет 80%, 80-60% - в 256 заведениях.
Из 625 учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности: 180 заведений имеют показатель прививки 80%, 156 заведений - от 80-60%.