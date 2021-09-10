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В Киевской области смогут работать 180 школ после усиления карантина

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Киевская область, Пятница 10 сентября 2021 12:44
В Киевской области смогут работать 180 школ после усиления карантина Фото: в Киевской области провакцинировано 80% персонала в 230 учебных заведениях (GettyImages)
Автор: Владислав Красинский

В Киевской области после усиления карантина смогут работать в обычном режиме 180 школ. Это из 625 учреждений общего среднего образования в области.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.

В Киевской области среди педагогов сделали 56 647 прививок от коронавируса (1 дозу получили 5325 работников, 2 дозы - 25 661 работника).

В 230 учреждениях процент работников, прошедших полный курс вакцинации, составляет 80%, 80-60% - в 256 заведениях.

Из 625 учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности: 180 заведений имеют показатель прививки 80%, 156 заведений - от 80-60%.

Напомним, в Ровенской области при усилении карантина будут работать 35 школ, в Донецкой - 215.

Кроме того, в Волынской области при усилении карантина сможет работать только 21 школа.

Отметим, в Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования.

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