ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Волынской области при усилении карантина сможет работать только 21 школа

Новина українською →
Волынская область, Четверг 09 сентября 2021 13:43
В Волынской области при усилении карантина сможет работать только 21 школа Фото: в Волынской области вакцинировано 80% персонала только в 45 учебных заведениях (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Волынской области вакцинировано 80% персонала только в 45 учебных заведениях. Из них только 21 учреждение общего среднего образования.

Об этом сообщили в Управлении образования и науки Волынской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.

По состоянию на 8 сентября, в Волынской области в 45 учреждениях более 80% персонала имеет документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, а именно:

  • 21 учреждение общего среднего образования (общее количество 579),
  • 22 учреждения дошкольного образования (общее количество 484),
  • 1 заведение высшего образования (общее количество 9),
  • 1 заведение профессионального (профессионально-технического) образования (общее количество 14).

Напомним, в Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования.

Отметим, в Минздраве сообщили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина.

В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация школа
NEWS
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине