У Херсонській області щоденно вакцинують до 500 освітян, до "жовтої" зони готові 168 шкіл
Фото: в Херсонській області готові до посилення карантину 168 шкіл (GettyImages)
У Херсонській області вакциновано 80% персоналу у 168 школах. Щоденно в регіоні вакцинують від коронавірусу до 500 освітян.
Про це повідомили в Управлінні освіти та науки Херсонської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.
У Херсонській області вакцинувались від коронавірусу 33 738 освітян (1 дозу отримали 18 258 людей, а 2 дози - 15 480).
На данний час щоденно вакцинують від 400 до 500 працівників сфери освіти, повідомили в ОДА.
Кількість загальосвітніх навчальних закладів, в яких вакциновано 80% персоналу, становить 168.
Зазначимо, у "жовтій" та "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.
Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні.