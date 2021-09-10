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В Ровенской области при усилении карантина будут работать 35 школ, в Донецкой - 215

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Ровно, Пятница 10 сентября 2021 10:24
В Ровенской области при усилении карантина будут работать 35 школ, в Донецкой - 215 Фото: в Ровенской области вакцинировано более 80% персонала в 58 учебных заведениях (GettyImages)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Ровенской области вакцинировано более 80% персонала в 58 учебных заведениях. В 805 заведениях нет 80% вакцинированных работников.

Об этом сообщили в Управлении образования и науки Ровенской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.

Общее количество учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования, в которых вакцинировано более 80% персонала, составляет 58 заведений. Из них:

  • учреждений общего среднего образования - 35,
  • учреждений дошкольного образования - 23,
  • высших учебных заведений - 0.

Общее количество учреждений образования, в которых нет 80% вакцинированных работников, составляет 805. Из них:

  • учреждений общего среднего образования - 466,
  • учреждений дошкольного образования - 327,
  • высших учебных заведений - 12.

Также в Донецкой ОГА в ответ на запрос РБК-Украина сообщили, что одной дозой вакцинировались 13 846 (29%) работников учебных заведений, а двумя - 15 468 (32%).

В случае перевода области в "желтую" зону в обычном режиме будут работать 170 учреждений дошкольного образования, 215 учреждений полного общего среднего образования и 2 учреждения высшего образования.

При условии перехода в "желтую" зону все интернатные учреждения будут работать в обычном режиме.

В ОГА сообщили, что остаются 363 учреждения дошкольного образования, 251 учреждение общего среднего образования, 12 учреждений высшего образования, в которых пока нет 80% вакцинированного персонала.

Напомним, в Волынской области при усилении карантина сможет работать только 21 школа.

Отметим, в Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования.

РБК-Украина писало, что в "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

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