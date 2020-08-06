В Херсонской городской больнице произошла вспышка коронавируса

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Выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста

Херсонская городская больница имени Лучанского не будет принимать пациентов ближайшие две недели из-за вспышки COVID-19. Болезнь была зафиксирована у медиков и пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной госадминистрации.

Как сообщается, в больнице коронавирусную инфекцию было выявлено у 9 человек. В частности, у шестерых медработников и у троих пациентов реанимационного отделения.

У всех пациентов и медработников реанимационного отделения больницы, а также других отделений после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 были отобраны 5 августа. Сейчас продолжается исследование этих материалов.

Также было принято решение продлить работу городского центра сердца, который функционирует на базе больницы. Всех его пациентов и медицинских работников пока тестируют на наличие коронавируса.

Главный врач больницы Владимир Ларионов заявил, что выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировали 31 новый случай коронавируса, в общем болеют 250 человек.

Кроме того, в Сумах Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Также по состоянию на 6 августа в Украине обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1 318 человек.