В Херсонской городской больнице произошла вспышка коронавируса

Выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста
Херсонская городская больница имени Лучанского не будет принимать пациентов ближайшие две недели из-за вспышки COVID-19. Болезнь была зафиксирована у медиков и пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной госадминистрации.
Как сообщается, в больнице коронавирусную инфекцию было выявлено у 9 человек. В частности, у шестерых медработников и у троих пациентов реанимационного отделения.
У всех пациентов и медработников реанимационного отделения больницы, а также других отделений после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 были отобраны 5 августа. Сейчас продолжается исследование этих материалов.
Также было принято решение продлить работу городского центра сердца, который функционирует на базе больницы. Всех его пациентов и медицинских работников пока тестируют на наличие коронавируса.
Главный врач больницы Владимир Ларионов заявил, что выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста.
Напомним, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировали 31 новый случай коронавируса, в общем болеют 250 человек.
Кроме того, в Сумах Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.
Также по состоянию на 6 августа в Украине обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1 318 человек.