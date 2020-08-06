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В Украине антирекорд по коронавирусу уже второй день подряд

Киев, Четверг 06 августа 2020 08:56
В Украине антирекорд по коронавирусу уже второй день подряд
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже 76 тысяч зараженных

По состоянию на 6 августа в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1 318 человек. Больше всего инфицированных во Львовской области, Киеве, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, вчера также выявили рекордное количество новых зараженных, но сегодня на 47 случаев больше.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 808 человек, более 42 тысяч выздоровели (+997) и 1819 человек умерли (+31).

Больше всего зараженных во Львовской области - уже более 10 тысяч. Далее идет Киев (8992). Значительный суточный прирост в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.

Напомним, с понедельника карантин могут усилить в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, пока они находятся в зеленой зоне.

Ранее сообщалось, что Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами; за прошлые сутки в области выявили коронавирус у 145 человек, из которых 33 - госпитализировали.

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