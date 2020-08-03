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В Сумах в роддоме вспышка коронавируса

Сумы, Понедельник 03 августа 2020 23:50
В Сумах в роддоме вспышка коронавируса
Фото: медики (УНИАН)
Автор: Инна Собора

Его закрыли на карантин

В Сумах Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии закрыли на карантин. В медучреждении зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщает информационный портал Сумского горсовета.

Во время внепланового обследования сотрудников заведения коронавирус зафиксировали в четырех медиков. Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем. Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Карантин в роддоме объявлен на две недели. На это время будет приостановлена ​​госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерское отделение. Пациенток будут временно принимать в областной перинатальный центр.

Ранее сообщалось, что в мэрии Одессы зафиксировали вспышку коноронавируса.

РБК-Украина писало, что во Львове в двух детских садах обнаружили больных коронавирусом среди персонала.

Напомним, по состоянию на 3 августа в Украине фиксируют небольшой спад количества случаев коронавируса, за вчера заразились еще 990 человек.

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