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В Херсонській міській лікарні стався спалах коронавірусу

Херсон, Четвер 06 серпня 2020 10:33
В Херсонській міській лікарні стався спалах коронавірусу
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

Виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту

Херсонська міська лікарня імені Лучанського не прийматиме пацієнтів найближчі два тижні через спалах COVID-19. Хвороба була зафіксована у медиків і пацієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної держадміністрації.

Як повідомляється, у лікарні коронавірусну інфекцію було виявлено у 9 осіб. Зокрема, у шістьох медпрацівників і у трьох пацієнти реанімаційного відділення.

У всіх пацієнтів і медпрацівників реанімаційного відділення лікарні, а також інших відділень після виявлення першого випадку були відібрані понад 90 проб біоматеріалів, ще 97 відібрані були 5 серпня. Зараз триває дослідження цих матеріалів.

Також було прийняте рішення продовжити роботу міського центру серця, який функціонує на базі лікарні. Всіх його пацієнтів і медичних працівників поки тестують на наявність коронавірусу.

Головний лікар лікарні Володимир Ларіонов заявив, що виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо, у Збройних силах України (ЗСУ) зафіксували 31 новий випадок коронавірусу, загалом хворіють 250 осіб.

Крім того, у Сумах Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марїі закрили на карантин через спалах коронавірусу.

Також станом на 6 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1 318 людей.

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