В Херсонській ОДА розповіли про другий день насильницького "референдуму" Росії

"Порожні виборчі дільниці залишаються порожніми. "Виборчі комісії" у супроводі озброєних солдатів кочують по області та продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі", - пише Соболевський.

За словами першого заступника голови Херсонської ОВА, деяким з цивільних пощастило менше, оскільки їх змусили заповнювати бюлетень вдруге.

Також окупанти вдалися й до практики сімейного голосування: якщо вдома застали лише одного члена родини - його змушують заповнювати бюлетені за усіх інших й "проголосувати" за всіх.

"Якщо коротко - відбувається цілковита дичина! З іншого боку від руського миру нічого іншого очікувати і не варто", - додає Соболевський.