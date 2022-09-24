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В Херсонській ОДА розповіли про другий день насильницького "референдуму" Росії

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області розпочався другий день насильницького псевдореферендуму Росії. Окупанти вдаються до чергових абсурдних ідей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Порожні виборчі дільниці залишаються порожніми. "Виборчі комісії" у супроводі озброєних солдатів кочують по області та продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі", - пише Соболевський.

За словами першого заступника голови Херсонської ОВА, деяким з цивільних пощастило менше, оскільки їх змусили заповнювати бюлетень вдруге.

Також окупанти вдалися й до практики сімейного голосування: якщо вдома застали лише одного члена родини - його змушують заповнювати бюлетені за усіх інших й "проголосувати" за всіх.

"Якщо коротко - відбувається цілковита дичина! З іншого боку від руського миру нічого іншого очікувати і не варто", - додає Соболевський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента США Джо Байдена Вашингтон ніколи не визнає анексію українських територій Росією.

Тим часом СБУ вже встановили більше 4 тисяч людей, яких Москва планує залучити до псевдореферендумів у окупованих областях України.

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