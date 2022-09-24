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В Херсонской ОГА рассказали о втором дне насильственного "референдума" России

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированных территориях Херсонской области начался второй день насильственного псевдореферендума России. оккупанты прибегают к очередным абсурдным идеям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Пустые избирательные участки остаются пустыми. "Избирательные комиссии" в сопровождении вооруженных солдат кочуют по области и продолжают охотиться на избирателей, которые всеми способами пытаются избежать встречи", - пишет Соболевский.

По словам первого заместителя главы Херсонской ОВА, некоторым из гражданских повезло меньше, поскольку их заставили заполнять бюллетень во второй раз.

Также оккупанты прибегли и к практике семейного голосования: если дома застали только одного члена семьи - его заставляют заполнять бюллетени за всех остальных и "проголосовать" за всех.

"Если коротко - происходит полная дичь! С другой стороны, от русского мира ничего другого ожидать и не стоит", - добавляет Соболевский.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента США Джо Байдена, Вашингтон никогда не признает аннексию украинских территорий Россией.

Между тем СБУ уже установили более 4 тысяч человек, которых Москва планирует привлечь к псевдореферендумам в оккупированных областях Украины.

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Херсонская ОГАХерсонская областьРоссийская Федерация