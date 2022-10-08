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В Херсонській області ЗСУ знищили "новітній" броньовик бійців Кадирова (фото)

Фото: в Херсонській області ЗСУ знищили "новітній" броньовик бійців Кадирова (facebook.com/TROPIVDEN)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили спеціальний броньовик "кадирівців" в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь".

"Перша зустріч із українськими воїнами закінчилася для автівки плачевно", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про броньовик

Розробкою броньовика З-СТС займався завод "Ремдизель", що знаходиться в російських Набережних Челнах на замовлення "кадирівців". Як стверджують окупанти, проект був реалізований усього за 25 днів.

Перші З-СТС "засвітилися" 9 травня 2022 року на параді у Грозному. Уже у червні голова Чечні Рамзан Кадиров повідомив про надходження першої партії із 20 машин. Також у вересні з’явилася інформація, що певну кількість машин отримали також "добровольчі батальйони" з Татарстану "Алга" та "Тимер". Усього ж, за даними російських ЗМІ, було підписано контракт на виготовлення 400 бронемашин З-СТС.

Технічні характеристики

На готове шасі від серійної вантажівки КамАЗ-5350 росіяни встановили бронекорпус із елементами від деяких інших серійних панцерників. Стверджується, що броньовик має протимінний захист і здатен витримати підрив 6 кг тротилу під днищем.

При загальній довжині 8,4 метра броньовик має повну масу 18 тонн. Велика вага та 260-сильний дизель КамАЗу навряд чи забезпечують машині прийнятну динаміку чи прохідність.

Машина вміщує 10 бійців. Кабіна управління об’єднана з десантним відсіком. Крісла всередині мають спеціальну систему підвіски та обладнані багатоточковими ременями безпеки. Доступ усередину броньовика забезпечений двома парами бортових дверей і кормовими дверцятами. У даху передбачені люки, зокрема для установки кулемета.

Як повідомлялося, український спецназ показав фото та документацію нового трофею, захопленого ЗСУ на позиціях окупантів - нову розробку - міну ОЛА-8Т.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували вже понад 62 тисячі російських окупантів. Також українській бійці за минулу добу знищили вертоліт та 12 безпілотників.

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Херсонська область