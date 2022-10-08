ЗСУ знищили вже понад 62 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Фото: Росія втратила у війні проти України вже 62 тисячі солдатів (Getty Images)
Українські захисники ліквідували вже понад 62 тисячі російських окупантів. Також ЗСУ за минулу добу знищили вертоліт та 12 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,
- танків - 2472 (+66) од,
- бойових броньованих машин - 5111 (+18) од,
- артилерійських систем - 1459 (+4) од,
- РСЗВ - 345 (+1) од,
- засоби ППО - 180 (+3) од,
- літаків - 266 (+0) од,
- гелікоптерів - 234 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1079 (+12),
- крилаті ракети - 246 (+0),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3875 (+13) од,
- спеціальна техніка - 136 (+1).
Нагадаємо, за даними ISW, українські війська просуваються у Луганській області та ведуть бої вже за 30 км від Херсона.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.