ЗСУ знищили вже понад 62 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Українські захисники ліквідували вже понад 62 тисячі російських окупантів. Також ЗСУ за минулу добу знищили вертоліт та 12 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська просуваються у Луганській області та ведуть бої вже за 30 км від Херсона.

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