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ЗСУ знищили вже понад 62 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

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Україна, Субота 08 жовтня 2022 09:59
ЗСУ знищили вже понад 62 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян Фото: Росія втратила у війні проти України вже 62 тисячі солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники ліквідували вже понад 62 тисячі російських окупантів. Також ЗСУ за минулу добу знищили вертоліт та 12 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків - 2472 (+66) од,
  • бойових броньованих машин - 5111 (+18) од,
  • артилерійських систем - 1459 (+4) од,
  • РСЗВ - 345 (+1) од,
  • засоби ППО - 180 (+3) од,
  • літаків - 266 (+0) од,
  • гелікоптерів - 234 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1079 (+12),
  • крилаті ракети - 246 (+0),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3875 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 136 (+1).

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська просуваються у Луганській області та ведуть бої вже за 30 км від Херсона.

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